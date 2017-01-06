Fırtına Bursa'yı uçuruyor...

Bursa’da etkili olan lodos sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, kimi baz istasyonu yerinden oynarken, kimi sokak aydınlatmaları da beşik gibi sallandı. Bir inşaata kurulan iskele ise, içinde insan bulunan boş arazideki kamyonetin üzerine devrildi.

10 metre yüksekliğindeki iskelenin bağlantılarının zayıf olması sebebiyle devrildiği öğrenildi. Büyük bir gürültü ile çökmeye başlayan iskele, boş arazideki arabaların üzerine yan yatınca olduğu gibi kaldı. İskelenin yarısı binada kalırken, kamyonetin içinde bulunan Eyüp Dinler ise biranda kendi dışarı atarak canını zor kurtardı.

Antalya’dan geldiğini belirten Dinler, “Aracımda yük var. Dün akşam Bursa’ya geldim. İstanbul’a gidiyordu. Dinlenmek için burada beklerken, sabah büyük bir gürültü ile kalktım. Ne olduğu anlamadım. Dışarı çıktığımda ise bu manzara ile karşı karşıla kaldım” dedi.

İnşaatta güvenlik görevlisinin olmaması ve duvarlara bağlanan iskelenin ince bir telle tutturulmuş olması ise dikkatlerden kaçmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise gerekli işlemler için araç sahibinin bilgisine başvurdu.

AFAD ve itfaiye yetkilileri, şiddetli fırtınaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardılar.