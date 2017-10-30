Fırtına Silivri’de kayıkları batırdı
Silivri’de etkili olan şiddetli rüzgâr kıyıda demirli olan bazı balıkçı kayıklarının alabora olmasına neden oldu.
- İHA
Meteoroloji Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan fırtına Silivri’de akşam saatlerinden itibaren etkili oldu. Şiddetli rüzgâr nedeniyle Silivri limanında karaya bağlı olan bazı balıkçı kayıkları dalgalara dayanamadı. Kimi kayık sahiplerinin uyarıları dikkate alarak kayıklarını kıyıya çıkardıkları görülürken kimi kayıklarda dalgalara dayanamayıp parçalanarak alabora olduğu görüldü. Kayıklardan düşen malzemeleri dalgalar kıyıya vurdu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.