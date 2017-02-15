Fransa'da banliyölerde gerginlik

Açıklamada, olayların başladığı 4 Şubat'tan bu yana sorgulanan 245 kişi arasından 236'sının polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltıların önemli bir kısmının Paris bölgesinde gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada, sadece başkent ve yakın banliyöleri Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine ve Val-de-Marne'da 168 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar içinden 48'inin mahkemeye sevk edildiği kaydedilen açıklamada,

bunlardan 14'ünün çıkartıldıkları nöbetçi mahkemelerin ardından bir yıla kadar varan çeşitli süreler için mahkum olarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, "kamu düzenini bozmak, güvenlik güçlerine mukavemet ve saldırı, kamu malına ve özel mülkiyete zara vermek" suçlarından gözaltıların gerçekleştiği kaydedildi.

2 Şubat'ta kimlik kontrolü sırasında yaşanan olay, özellikle Paris ve banliyölerinde şiddetli protesto gösterilerine neden oldu. Theo isimli 22 yaşındaki gencin 60 gün iş göremez raporu aldığı saldırıya ilişkin 4 polis açığa alınmış, polislerden biri hakkında "cinsel saldırı", diğerleri için ise "kasti şiddet" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Suçluların cezasız kaldığı ve polis şiddetinin üstünün örtüldüğünü iddia eden banliyölerdeki halk, iki haftadır protesto gösterisinde bulunuyor. Gösterilerde şu ana kadar çok sayıda araç yakılırken, bazı iş yerleri yağmalanıp otobüs durakları tahrip edildi.