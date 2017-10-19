Fransa'dan Rusya'ya Suriye araştırma komisyonu tepkisi

Fransa, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun görev süresinin uzatılması konusundaki tutumunu ancak komisyonun hazırladığı rapordan sonra değerlendireceğini bildiren Rusya'ya tepki gösterdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Romatet-Espagne, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın, BM Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile Suriye'deki kimyasal silahların kullanımını araştıran BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun görev süresinin uzatılması konusundaki tutumunu eleştirdi.

Rusya'nın, komisyonun görev süresinin uzatılması ile ilgili karara desteğini komisyonun 26 Ekim'deki raporundan sonra değerlendireceğini açıkladığını anımsatan Romatet-Espagne, "Bu mekanizmaların kredibilitesi ve bağımsızlığının, vardığı sonuçların 'Rusya için uygunluğu' üzerinden sorgulanmasını kabul edemeyiz." dedi.

Rusya'nın bu tutumunun Suriye'de kimyasal silahların kullanılmasının önlenmesi konusunda oluşturulan uluslararası konsensüsü baltaladığını belirten Romatet-Espagne, komisyonun kullandığı metodolojinin tartışılamaz olduğunu kaydetti.

Komisyonun 26 Ekim'de yayımlayacağı raporda, 4 Nisan'da Han Ceyhun'da yapılan ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği saldırının sorumlusunu açıklaması bekleniyor.

Fransa, İngiltere ve ABD saldırıdan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in sorumlu olduğunu öne sürmüştü.

ABD'den dün yapılan açıklamada, komisyonun görev süresinin uzatılması için BM Güvenlik Konseyine bir iki gün içerisinde başvurulacağı bildirilmişti.