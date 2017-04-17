Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'dan skandal açıklama
28,63 halk desteği ile Fransa Cumhurbaşkanı olan François Hollande, yüzde 51.4'ü az buldu. Skandal bir açıklamaya imza atan Fransa Cumhurbaşkanı, yüzde 51.4 ile 'Evet'in kazandığı anayasa değişikliği referandumunun, Türkiye toplumunun bölünmüş olduğunu gösterdiğini iddia etti.
- M.Emin Üçer / Star
2012 yılında, birinci turda %28.63 oy alarak ikinci tura kalan ve orada aldığı %51 oy oranıyla Fransa Cumhurbaşkanı olarak seçilen Francois Hollande, skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin %51.4'ünün desteklediği halk oylaması hakkında konuşan Hollande, "bölünmüşlüğü gösteriyor" yakıştırmasında bulundu.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada 'Açıklanan sonuçlar Türkiye toplumunun derin reformlar konusunda ne kadar bölünmüş olduğunu gösterdi" dendi.
Fransa'nın referandumun ardından başlayan anlaşmazlıkları dikkate aldığı, AGİT ve Avrupa Konseyi'nin oy sayımlarını dikkatle takip edeceği belirtildi.
'İDAM REFERANDUMU AVRUPA DEĞERLERİNİN İHLALİ OLUR'
Açıklamada idam cezasının geri getirilmesi hakkında yapılacak bir referandumun, Türkiye'nin imzacısı olduğu Avrupa Konseyi anlaşmasına göre verdiği sözlerin ve Avrupa değerlerinin ihlali olacağı vurgulandı.
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