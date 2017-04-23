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Fransız politikacıdan Putin'e terör suçlaması

Fransız politikacı Christophe Girard, Champs Elysees’de perşembe günü meydana gelen terör saldırısını, Rusya lideri Putin'le açıkladı.

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Fransız politikacı Christophe Girard, başkent Paris’te perşembe günü gerçekleştirileni ve bir polisin ölümü, iki polisin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili Putin’i suçladı. 

Twitter’dan açıklama yapan Girard "Seçimlerden birkaç gün önce Fransa’da terör saldırısı yaşanıyor! Ne de tuhaf! Sayın Putin’e birkaç soru soralım" ifadelerini kullandı. 

Gelen tepkiler üzerine Girard, paylaşımını silmeyi tercih etti. 

 

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