Fransız politikacıdan Putin'e terör suçlaması
Fransız politikacı Christophe Girard, Champs Elysees’de perşembe günü meydana gelen terör saldırısını, Rusya lideri Putin'le açıkladı.
Fransız politikacı Christophe Girard, başkent Paris’te perşembe günü gerçekleştirileni ve bir polisin ölümü, iki polisin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili Putin’i suçladı.
Twitter’dan açıklama yapan Girard "Seçimlerden birkaç gün önce Fransa’da terör saldırısı yaşanıyor! Ne de tuhaf! Sayın Putin’e birkaç soru soralım" ifadelerini kullandı.
Gelen tepkiler üzerine Girard, paylaşımını silmeyi tercih etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.