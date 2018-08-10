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Freni boşalan traktör duvardan kahvehaneye girdi

Adıyaman'ın Tut ilçesinde freni boşalan traktör, duvarını yıktığı kahvehaneye girdi.

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçatepe köyünde, Sabri Yılmaz idaresindeki 02 DY 554 plakalı traktörün freni boşaldı. Sürücüsünün de bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan traktör, duvarının yıktığı Cemil Cebe'ye ait kahvehaneye girdi.

Kazada yaralanan Yılmaz, 112 acil servis ekiplerince Tut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kaza sırasında kahvehanedeki vatandaşlardan hiç birisi şans eseri yaralanmadı.

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