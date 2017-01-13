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Galata'da can pazarı kamerada

Galata Köprüsü’nden bir şahıs, cep telefonundan 30 dakika boyunca ağabeyiyle konuştuktan sonra kendisini Haliç'in soğuk sularına bıraktı. Suya düşen ve yüzme bilmediği öğrenilen şahıs, dakikalarca suda çırpınması sonrasında gözden kayboldu. Yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, şahsın yardımına kimse koşmadı.

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Olay, saat 05.00 sıralarında Galata Köprüsü üzerinde meydana geldi. 34 yaşındaki Hayrettin Seven, gece saatlerine köprüye geldi. Korkulukların arkasına geçen Seven, cep telefonuyla ağabeyini aradı. Telefonla 30 dakika boyunca konuşan Seven daha sonra kapatarak üzerindeki montu çıkarttı. Olay devam ettiği esnada köprüde balık tutan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı.
 
Can pazarı cep telefonu kamerasında
 
Bir türlü ikna olmayan şahıs ardından kendini korkuluklardan aşağıya bıraktı. Suya düşmesinin ardından Seven çırpınmaya başladı. Yaklaşık 5 dakika boyunca suda çırpınan şahıs, bir süre sonra batarak gözden kayboldu. İntihar eden şahsa köprüdeki vatandaşların yardım etmemesi ise gözlerden kaçmadı. Yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Görüntülerde şahıs ilk olarak köprü korkuluklarında görülüyor. Ardından şahıs Haliç'in soğuk sularında görülüyor. Şahıs uzun süre çırpınıyor, daha sonra herkesin gözleri önünde suda kayboluyor.
 

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