Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ganalı Abdullah Amca'nın Mekke hayali gerçekleşecek

Hayatında ilk kez drone görünce 'Beni onunla Mekke'ye götürebilir misiniz?' diye soran Ganalı Abdullah amcayı sevindiren bir haber geldi. Abdullah amca için önce kimlik çıkarıldı ardından 2017 Hac dönemi için kaydı yapıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afrika'da insansız hava aracı ile karşılaşan ve ilk sözleri 'Bunun biraz daha büyüğünü yapıp beni Mekke'ye götürebilir misin?' olan Ganalı Abdullah amca, sosyal medyada çok konuşuldu. Drone'u gördüğü an objektiflere yansıyan Ganalı yaşlı adam, şaşkınlığını gizleyemedi.

TRT World çalışanı Mücahid Durmaz'ın sorduğu sorular ile çok konuşulan Ganalı Abdullah Amca'dan sevindirici haber geldi. Yaşlı adamın 2017 haccına götürüleceği açıklandı.

Avukat Cihad Gökdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı haber, olayı takip edenleri sevindirdi. Gökdemir, Ganalı Abdullah Amca'nın doğum belgesi bile olmadığını ve yeni çıkarıldığını söyleyerek, haberi duyan hayırsever vatandaşların masrafları karşılamak için aradığını ifade etti.

 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
61 yıllık evli çift 15 dakika arayla hayatlarını kaybetti

61 yıllık evli çift 15 dakika arayla hayatlarını kaybetti

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Lice'deki terör operasyonu başarıyla tamamlandı

Lice'deki terör operasyonu başarıyla tamamlandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA