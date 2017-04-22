Ganalı Abdullah Amca'nın Mekke hayali gerçekleşecek

Afrika'da insansız hava aracı ile karşılaşan ve ilk sözleri 'Bunun biraz daha büyüğünü yapıp beni Mekke'ye götürebilir misin?' olan Ganalı Abdullah amca, sosyal medyada çok konuşuldu. Drone'u gördüğü an objektiflere yansıyan Ganalı yaşlı adam, şaşkınlığını gizleyemedi.

TRT World çalışanı Mücahid Durmaz'ın sorduğu sorular ile çok konuşulan Ganalı Abdullah Amca'dan sevindirici haber geldi. Yaşlı adamın 2017 haccına götürüleceği açıklandı.

Avukat Cihad Gökdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı haber, olayı takip edenleri sevindirdi. Gökdemir, Ganalı Abdullah Amca'nın doğum belgesi bile olmadığını ve yeni çıkarıldığını söyleyerek, haberi duyan hayırsever vatandaşların masrafları karşılamak için aradığını ifade etti.