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Gasp zanlısı: Benim de babamın paraya ihtiyacı yok

Adana'da iki olayda bin 330 lira gasp ettiği iddiası ile yakalanan zanlı, 'Benim gaspla işim yok, benim de babamın da paraya ihtiyacı yok' dedi.

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Edinilen bilgiye göre, ilk gasp vakası Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir hafta içinde Hürriyet Mahallesi'nde bir bakkal, 2 şahıs ve 2 taksici gasp edildi. Gasp edilen şahıslar, polise gelerek şikayette bulundu. Hemen harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis, eylemi Kadir K. (20) ve 17 yaşındaki İ.C.Y.'nin yaptığını belirledi. Ayrıca bakkaldan bin lira, A.Ş.'den 50, S.Y.'den ise bıçak zoruyla 280 lira gasp edilmesi olayını da Kadir K. ile İ.C.Y.'nin birlikte yaptığı, 2 taksiciden bıçak zoruyla bin 20 lira gasp edilmesi olayını ise İ.C.Y.'nin tek başına yaptığı belirlendi. Polis bu tespitlerin ardından zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. İ.C.Y. Saydam Caddesi'nde yakalanırken, Kadir K. Hürriyet Mahallesi'nde yakalandı. Gasp büro amirliğine getirilen zanlılar sorguya alındı. Zanlı İ.C.Y. yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Kadir K. ise emniyette sorgulandı ancak suçlamaları kabul etmedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, bu sırada basın mensuplarının "Neden gasp yaptın" sorusu üzerine "Ben bir şey yapmadım, herkes bunu biliyor. 4 gasp mı? Yok 10 tane yaptım. Ne gasbı git işine. Benim gaspla işim yok. Benim paraya ihtiyacım yok, babamın da paraya ihtiyacı yok" dedi.

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