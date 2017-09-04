Gaye Usluer'in CHP çalıştayı için hazırladığı afişteki hatalar tepkilere yol açtı

CHP Parti Meclis Üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı Gaye Usluer, 7 Eylül’de düzenleyecekleri eğitim çalıştayı öncesinde attığı görselli twitteki hatalar tepkiye yol açtı. Bazı twitter kullanıcıları afişe tepki olarak, “Anlaşılan o ki çalıştaya eğitimcilerden başka herkes katılıyor” , “Afişteki 5 yanlışı bulunuz” şeklinde yazılar paylaştı. Sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun isminin doğru yazılmış olmasına dikkat çeken Memur-Sen, "Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın bağımsız bir kuruluş olduğu unutularak, "Talim Terbiye Genel Müdürlüğü” yazılmış, Türkiye’nin en büyük konfederasyonu ve eğitim sendikasının genel başkanı olan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın ismi, ‘Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Orhan Sancaktarlıoğlu’ olarak not düşülmüş. Görselde, fikirleri ve teyit alınmadan, hatta gerekli davetler bile yapılmadan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, MEB Müsteşarı Yusuf Tekin de dahil olmak üzere MEB bürokratları çalıştaya katılacak gibi gösteriliyor" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Öte yandan MEB Müsteşarı Yusuf Tekin de attığı twitlerle Usluer’in paylaştığı gönderiye atıfta bulundu. Tekin, “Gaye hanım bakanlık birimlerinin adını doğru yazabilseydiniz bari, internet sitemizde var. Aslında oturup diğer yanlışları da düzeltecektim ama, hangi birini düzeltebilirim şaştım kaldım. İsim yanlışlıklarını mı, hiç fikrim alınmadan katılımcı olarak yazılmamı mı, çalıştay içeriğini mi? Üzgünüm hepsini düzeltecek vaktim yok” ifadelerini kullandı.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa ise twitter üzerinden açıklama yaparak, “CHP içinde bir doğrusu olan gerisi rezalet ve cehalet diyebileceğimiz çoktan yanlış bulmalı skandal afişi nasıl açıklayacak merakla bekliyoruz” diyerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“CHP Milletvekili Gaye Usluer, sendika olarak 50 akademisyen ve 400 öğretmenden oluşan 9 komisyonla hazırladığımız müfredat raporumuzdaki emeğe rağbet etmek yerine töhmet altına almak istemişti. Takıntılı bir üslupla basında eleştiri yapan Gaye Usluer, daha iyisini yapmak yerine şahsı için trajedi, toplum için komedi diyebileceğimiz trajikomik bir garabete imza attı. Usluer, Eğitimin üç şartı diye çalıştaya başlayıp içindeki şartlara geçemeden dışındaki şartların ilk basamağında sınıfta kaldı. CHP, içinde bir doğrusu olan gerisi rezalet ve cehalet diyebileceğimiz çoktan yanlış bulmalı skandal afişi nasıl açıklayacak merakla bekliyoruz. Yardımcı olmak adına önemli bazı yanlışları düzeltelim. Gaye Hanım, Türkiye'nin en büyük sendikasının ve konfederasyonun genel başkanın adı Ali Yalçın’dır. Talim Terbiye müdürlük değil başkanlıktır. Din eğitimi değil din öğretimidir. Bakanlık bürokratlarının tepkisine göre de bir programa bir kurumun ve bir kişinin adı yazılırken haberinin olması en azından ahlaki bir özendir. İdeolojik takıntıları hegemonya aracı kılmaktan uzaklaşıp bir de sahiplik psikozundan çıkabilirseniz hep birlikte yol alabiliriz. Yoksa çok uzak olduğunuzu bir afişle ifşa ettiğiniz konularda ham iş yapar, apar topar davete gider yine twit siler, afiş yırtarsınız.”

Usluer, attığı twiti daha sonradan sosyal medya hesabından sildi.