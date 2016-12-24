Gazi Mahallesi'nde terör örgütü PKK'ya operasyon
Ýstanbul Gazi Mahallesi'nde emniyet güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 silah ele geçirilirken, 1 terörist sað yakalandý.
Emniyet güçleri, Ýstanbul Gazi Mahallesi'nde terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi.
Yapýlan operasyonda 1 tabanca, 2 pompalý tüfek, 1 keleþ ve 1 MP5 K ele geçirildi.
Bir PKK'lý terörist sað olarak yakalandý
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