Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda örgütün KHK ile kapatılan vakıflarında görev yapan 21 kişi gözaltına alındı
Gaziantep merkezli üç ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep, İstanbul ve Şanlıurfa'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan vakıflarında çalışan 21 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların başkalarının üzerine aldıkları GSM hatları üzerinden ByLock kullandıkları belirtildi.
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