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Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

  • AA
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Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, örgütle ilgili şirketlere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.F.E, S.A, N.B.P. ile örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen M.Ş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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