Gaziantep'te FETÖ'ye 5 tutuklama
Gaziantep'te, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
- DHA
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis tarafından yapılan operasyonda 'ByLock' kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarından 8 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edeldi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontnrol şatıyla serbesk bırakıldı.
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