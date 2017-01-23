"Gazi’yi 1,5 ay önceden biliyordu"

Gazi Mahallesi'nde olaylar çıkacağını söz konusu hadiseden 1,5 ay önce dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Başbakanı Tansu Çiller'e raporlayan Gülen'in, daha sonra bu bildirimden pişmanlık duyduğu ve 'Keşke televizyonda yayınlatsaydım' dediği ifade ediliyor.

CİNAYET NASIL GİZLENDİ

Kitapta, ayrıca Gülen'in özgeçmişiyle ilgili çarpıcı bilgiler de yer alıyor. Gülen'in ilkokula giderken ailesinin karışmış olduğu bir cinayet nedeniyle ilkokulu yarım bırakarak Alvar köyüne taşındıkları, emniyet arşivlerinde cinayetin detaylarına ilişkin bilgilere ulaşılamadığı, dosyanın temizlenmiş olduğu ifade ediliyor. Öte yandan Gülen'in, Gülen'in ilk okulu, 17 yaşında, 1959'da dışarıdan girdiği imtihanlar neticesinde bitirdiği, Gülen'in ilkokul diplomasını aldıktan bir yıl sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na vaiz olarak atanmak için müracaat ettiği belirtiliyor. (Yeni Şafak)