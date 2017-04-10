Gece yarısı otomobil evin çatısına uçtu

Alınan bilgiye göre, Huzur Mahallesi Hisar Caddesi'nde gece 04.00 sıralarında kontrolünü kaybeden bir otomobil tek katlı evin çatısına uçtu. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü yaralanırken sese uyanan ev halkı gördükleri manzara karşısında şok yaşadı. Mahalle sakinleri bu tür olayların sıklıkla yaşandığını ancak yetkililerin konuyla ilgili önlem almadıklarını iddia etti. Otomobilin uçtuğu evin sahibi Saffet Karabulut, yetkililerin artık bu duruma çözüm bulmasını istedi. Karabulut yaşanan olayı şu şekilde anlattı,

“Bizim canımız tehlikede. Yetkililere söyledik. Söz geçiremedik. Belediye muhtarın üzerine, muhtar emniyetin üzerine atıyor. Nereye başvurduysak bir netice alamadık. Gece saat 03.50 sıralarında gürültü ile korkarak dışarı çıktık, aracın buraya düştüğünü gördük. Çatı yıkıldı. İçinde alkollü biri vardı. Çarptığı yer tuvalet ve banyonun bulunduğu alan. Şans eseri kurtuldu. Bu bölgede devamlı içki içiyorlar.”

Olayda kaza yapan otomobilden fırlayan lastiğin kendi aracının üzerine düştüğünü belirten mahalle sakini Yaşar Sarıtaş, “Saat 04.00 sıralarında bir gürültü ile dışarı çıktım. Araç evin çatısına uçmuş. Sonra baktığımda çarpan arabanın lastiği benim aracımın üzerine düşmüş. Bu şekilde olaylar devamlı oluyor. Burada her zaman içki içiyorlar. Bizim can güvenliğimiz yok” şeklinde konuştu.