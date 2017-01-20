Orgeneral Hulusi Akar ve komutanlar İncirlik'e ziyarette bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla Gaziantep, Kilis ve Adana'daki birlikleri ziyaret ederek, denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile Gaziantep, Kilis ve Adana'daki hudut birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Bu kapsamda Orgeneral Akar ilk olarak, bölgede bulunan harekat merkezinde, 150. günü geride kalan Fırat Kalkanı Harekatı ile terörle mücadele harekatına yönelik gelişmeler hakkında, ilgili komutanlıklardan son duruma ilişkin değerlendirmeleri aldı.

Daha sonra Adana'ya giden Orgeneral Akar, İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında denetlemelerini sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve Kuvvet Komutanları Gaziantep, Kilis ve Adana'daki hudut birliklerinde ve İncirlik Üssü'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

TSK’dan yapılan açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 20 Ocak 2017 tarihinde, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal olduğu halde 10’uncu Tanker Üs Komutanlığında denetlemelerde bulunmuştur” denildi.