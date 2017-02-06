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Genelkurmay Başkanı Org. Akar Mardin’de

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır hattında incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi.

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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte sınır hattında incelemelerde bulunmak üzere Mardin’e geldi. Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları ilk olarak valiliği ziyaret etti. Valilik protokol kapısı girişinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman tarafından karşılanan Akar, şeref defterini imzaladıktan sonra beraberindeki kuvvet komutanları ile birlikte valilik makamına geçti.
 
Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Yaman, Genelkurmay Başkanı Akar’a ziyaretinden dolayı plaket takdim etti.
 
Valilik ziyaretinin ardından Akar ve kuvvet komutanlarının sınır hattında bulunan birliklerde incelemelerde bulunacağı öğrenildi.
 

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