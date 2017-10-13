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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar, Hatay'daki karakollarda incelemelerde bulundu.

  • AA
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki karakollarında incelemelerde bulundu.

Akar, beraberindeki askeri heyetle, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında askeri hareketliliğin yaşandığı Reyhanlı ilçesine geldi.

Burada sınır karakollarını ziyaret eden Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve askeri yetkililerden İdlib'e yönelik intikal ve bölgedeki gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

Akar daha sonra beraberindekilerle Cilvegözü Sınır Kapısı'na geçerek tampon bölgedeki askerleri denetledi.

 

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