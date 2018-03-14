Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın kabulü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran ve beraberindeki dernek üyeleriyle bir araya geldi.