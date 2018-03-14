Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın kabulü

<p> Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyelerini kabul etti.</p> <p> Kabulde, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar da yer aldı.</p> <p> </p>
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