Genelkurmay çatı davasında birleştirme kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 268 kişinin yargılandığı davanın sanıklarından sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri Savaş Kabaklı ve firari Ali Kalyoncu'nun dosyaları ayrılarak, 221 sanığın yargılandığı Genelkurmay çatı davasıyla birleştirildi

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın sanıklarından firari eski tuğgeneral Ali Kalyoncu ve eski 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı kurmay başkanı yarbay Savaş Kabaklı hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından açılan davanın, hukuki ve fiili bağlantısı olduğu gerekçesiyle Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki Genelkurmay Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davayla birleştirilmesine karar verdi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi de mevcut davalarında sanık olan bu kişiler hakkındaki birleştirilme kararını onayladı.

Genelkurmay çatı davasının görüldüğü mahkeme, 8 Aralık'ta görülen duruşmada verdiği ara kararda, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin başka mahkemelerde görülen "anayasal suçlara" ilişkin davalarının bu dosyayla birleştirilmesi için müzekkere yazılmasına karar vermişti.

Firari Kalyoncu tankları şehre gönderme emri vermişti

FETÖ'nün sözde atama listesine göre 28. Mekanize Tugay Komutanlığına atanan eski tuğgeneral Ali Kalyoncu, 15 Temmuz akşamı tugaya geldi. Kalyoncu, tank ve zırhlı araçları Ankara merkeze gönderme emrini verdi. Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Kalyoncu, firar eden darbeci subayların arasında yer aldı.

Eski 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı kurmay başkanı yarbay Savaş Kabaklı'nın da sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu ve iddianamede darbe planı ile organizasyonunun yapıldığı toplantılara aktif olarak katıldığı belirtiliyor.

İddianamede ayrıca Kabaklı'nın, darbe girişiminin önemli güçlerinden tank ve zırhlı araçların mühimmat ve personel organizasyonunu yapan ekipte yer aldığı ifade ediliyor.