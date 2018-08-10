'Genelkurmay'ın beyni' TSK’da FETÖ’nün kökünü kazıyacak

2 Ağustos'taki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan atama kararlarıyla Genelkurmay Harekat Başkanlığı'na terfi eden Levent Ergün Balyoz davası kumpasıyla hapis cezası almış ancak daha sonra bunun kumpas olduğu ortaya çıkınca iade-i itibarla TSK'daki görevine geri dönmüştü. Ergün son olarak 2016'da Nusaybin'deki hendek operasyonlarını yöneten FETÖ'cü komutanın yerine görevlendirilmiş ve gider gitmez 1 hafta içinde Nusaybin'i terörden temizlemişti.

TERÖR SALDIRISINDA YARALANDI

4J başkanlıklarından biri olan Genelkurmay Plan ve Prensipler (GNPP) Başkanlığı'na da Tümgeneral Reha Ufuk Er atandı. Türkiye Reha Ufuk Er'in ismini Şubat 2016'da Ankara Merasim sokakta PKK/PYD-YPG'li teröristlerin askerlere yönelik gerçekleştirdiği bombalı terör saldırısında eşiyle birlikte yaralanınca duymuştu. İstihbarat Başkanlığı görevini Tümgeneral İrfan Özsert, Personel Başkanlığı görevini ise Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu sürdürecek.

(Sabah)