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Gıdalarda kullanımı yasaklandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, aroma verici olarak kullanılan '4,5-epoxydec-2(trans)-enal' maddesinin gıdalarda kullanımına yasak getirdi.

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
AA'nın haberine göre; aroma verici madde olarak "4,5-epoxydec-2(trans)-enal" piyasaya arz edilmeyecek ve gıdalarda kullanılamayacak. Bu maddenin ithalatı ve bu maddeyi içeren bir gıdanın ithalatına izin verilmeyecek

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