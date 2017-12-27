Gıdalarda kullanımı yasaklandı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, aroma verici olarak kullanılan '4,5-epoxydec-2(trans)-enal' maddesinin gıdalarda kullanımına yasak getirdi.
- AA
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
AA'nın haberine göre; aroma verici madde olarak "4,5-epoxydec-2(trans)-enal" piyasaya arz edilmeyecek ve gıdalarda kullanılamayacak. Bu maddenin ithalatı ve bu maddeyi içeren bir gıdanın ithalatına izin verilmeyecek
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