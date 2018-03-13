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Gimat A.Ş. , Ankara Şeker’ i istiyor

Şeker fabrikalarının özelleştirme çalışmaları devam ederken Gimat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Seğmen, Star’a özelleştirme ihalesinde olmayan Ankara Şeker Fabrikası’na talip olduklarını açıkladı. 

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Seğmen, “Rant için değil üretim için talibiz” dedi. Özelleştirme sonrası şeker fabrikalarının beş yıl üretim zorunluluğu konusunda ise “Bizim derdimiz beş yıl değil ebediyen üretimde yapmak, bununla birlikte kapasiteyi geliştirmek. Üretim arttıkça nişasta bazlı şeker(NBŞ) düşecek” dedi. 

KAPASİTE ARTIRMALI

Özelleştirilecek 14 şeker fabrikasındaki teknolojinin yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Seğmen, “Kapasiteye göre saatte on ton çıkarıyorsa biz bunu 20 tona çıkarmalıyız. Burada en büyük etken pancardır. Pancarı yetiştirmek için köylünün bilinçlenmesi lazım. Önceliğimiz insanları pancar yetiştirmeye teşvik etmek” diye konuştu. Şeker fabrikalarının kapatılacağı ve işçilerin işsiz bırakılacağına dair iddialara yönelik Seymen, “İşçiler çıkarılmayacak, hükümet zaten bu konuda önlemler aldı. Bizim derdimiz fabrikaların küçülmesi değil, büyümesidir. Kapasiteler üç katına çıkarsa eğer NBŞ’nin önüne geçilir” dedi.  

GIDA ŞEHRİ KURULACAK

Seğmen, “Bütün derdimiz fabrikaları revize etmek. Üretim kapasitesini arttırmak, köylüyle birlikte çalışmak” diye konuştu. Seğmen, “Pancar üreticilerinin de katıldığı bir yapı oluşturularak, Başkentin ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bir gıda şehri kurmaya da talibiz” dedi. 

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