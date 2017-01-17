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Giresun'da FETÖ operasyonu: 24 polis gözaltında

Giresun merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında meslekten ihraç edilen 24 polis gözaltına alındı.

  • GİRESUN (AA)
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Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana sürdürülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde Giresun, Trabzon, Ordu, İstanbul, Ankara, Kayseri, Samsun ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir 3. sınıf emniyet müdürünün de yer aldığı daha önce meslekten ihraç edilen 24 polis gözaltına alındı.

"ByLock" kullandıkları belirlenen şüphelilerin, gözaltına alındıkları illerdeki emniyet müdürlüklerine götürüldüğü öğrenildi.

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