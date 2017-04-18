Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Giresun’da heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti

Giresun’un Çanakçı ilçesinde heyelan altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Egeköy köyünde, evlerinin arkasında bulunan yamaç arazide hafriyat çalışması yapan Burhan Uzun (30) kayan tonlarca toprağın altında kaldı. Komşuları tarafından kurtarılmaya çalışılan Burhan Uzun yaklaşık iki saati aşkın bir süre sonra toprağın altından çıkartılabildi. Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uzun, tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Evli ve bir çocuk babası olan Uzun’un köyde serbest meslekle uğraştığı öğrenildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Evet' çıkınca bahse girdiği dairenin sahibi oldu

'Evet' çıkınca bahse girdiği dairenin sahibi oldu

Hayır dedi diye propaganda yaptılar, ama o 'EVET' demiş

Hayır dedi diye propaganda yaptılar, ama o 'EVET' demiş

Paket lastikler ile hayatınızı kolaylaştıracak fikirler

Paket lastikler ile hayatınızı kolaylaştıracak fikirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan türbeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan türbeleri ziyaret etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA