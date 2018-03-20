Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Suriyelilerin telefon faturalarını da biz ödeyeceğiz" başlığı ile haberler yer aldığı belirtilerek, yapılan telefon kartı alımı ihalesinin maksatlı olarak çarpıtıldığı ifade edildi.

Söz konusu haberle kamuoyuna asılsız ve gerçek dışı bilgilerin servis edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ihale, ülkelerindeki şiddet ve savaş ortamından kaçarak topraklarımıza sığınan Suriyeli misafirlerimiz için değil, geri gönderme merkezlerimizde sınır dışı edilmek üzere tutulan ve kendi maddi imkanlarıyla iletişimini sağlayamayan sınırlı sayıdaki yabancıları kapsamaktadır. Amaç, bu kişilerin kendi konsoloslukları ve ülke makamlarıyla belge temini için görüşmelerinin sağlanarak haklarında yapılan sınır dışı etme işlemlerinin hızlanmasını sağlamaktır. Ayrıca haberde iddia edildiği gibi telefon kartı alımı ihale bedeli milli bütçeden değil, AB hibe fonundan karşılanmıştır."