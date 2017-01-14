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Gökçek’ten, 'kalp krizi geçirdiği' iddiasına yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'hastaneye kaldırıldığı' iddialarıyla ilgili 'Elhamdülillah hiçbir sorunum yok (şeker hariç)' diyerek hastaneye kardeşinin eşini ziyarete gittiğini belirtti.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Gökçek, "Cumhuriyet Gazetesi  benim kalp krizi geçirdiğimi yazmış... Onlar arzu ettiklerini yazmışlar...Onları üzecek bir haber vereceğim..Elhamdülillah hiçbir sorunum yok (şeker hariç)" ifadelerini kaydetti.
 
Gökçek, hastaneye ağır grip geçiren kardeşinin eşini ziyarete gittiğini kaydetti.

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