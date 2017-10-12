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Görevinden uzaklaştırılan başkan vekili tutuklandı

Görevden uzaklaştırılan Batman Belediyesi Eş Başkan Vekili Hürriyet Kaytar tutuklandı.

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Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırılan ve hakkında tutuklama kararı çıkarılan Batman Belediyesi Eş Başkan Vekili Hürriyet Kaytar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kaytar 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ‘Örgütün finansmanın önlenmesi hakkında kanuna muhalefet’ suçlamasıyla tutuklandı.
 
Batman Belediyesi’nde personel alımlarında yapılan usulsüzlük iddialarıyla Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaytar hakkında dava açılmıştı. Daha önce Batman Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinden sonra adliyeye çıkarılan Kaytar serbest bırakılmıştı. Savcının itirazı üzerine Kaytar hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Sabah saatlerinde yakalanan Kaytar götürüldüğü adli makamlar tarafından tutuklandı. 

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