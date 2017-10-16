Gribe karşı 4’lü aşı

Prof. Ünal, tüm yetişkinleri grip aşısı olmaya davet ederek “İnfluenza bir viral hastalıktır. A ve B türleri vardı. Normalde 2 tane A, 1 tane de B konuluyordu içerisine. Son yıllarda B virüsünün arttığı gözlenince artık 2 A, 2 B konuluyor. Şuanda 4’lü İnfluenza aşısı Türkiye’de eczanelerde var. 3’lü aşılar da olacak. Hangisini yapalım derseniz eğer, bulduğunuzu yapın derim” dedi. Türkiye’de grip aşısı oranının çocuklarda yüzde 98’lere kadar çıktığını açıklayan Ünal, yetişkinlerin de aynı önlemi almaya davet etti.