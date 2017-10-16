Gribe karşı 4’lü aşı
Gripte bulunan ‘B’ virüsünün artması üzerine Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yıl ilk kez 4’lü influenza aşısını öngördüğünü belirten Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, aşının Türkiye’deki eczanelerde yerini aldığını söyledi.
Prof. Ünal, tüm yetişkinleri grip aşısı olmaya davet ederek “İnfluenza bir viral hastalıktır. A ve B türleri vardı. Normalde 2 tane A, 1 tane de B konuluyordu içerisine. Son yıllarda B virüsünün arttığı gözlenince artık 2 A, 2 B konuluyor. Şuanda 4’lü İnfluenza aşısı Türkiye’de eczanelerde var. 3’lü aşılar da olacak. Hangisini yapalım derseniz eğer, bulduğunuzu yapın derim” dedi. Türkiye’de grip aşısı oranının çocuklarda yüzde 98’lere kadar çıktığını açıklayan Ünal, yetişkinlerin de aynı önlemi almaya davet etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.