Guardian yeni uyandı: Erdoğan haklıymış
İngiliz Guardian gazetesi Türkiye’nin Avrupa ülkelerine has bir sorunla karşı karşıya kaldığını yazarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllar önce yaptığı tespite hak verdi. Zira bugün uzmanlar Türkiye’nin azalan doğurganlığının güçlü ülke vizyonu açısından ciddi tehdit oluşturduğunu ileri sürüyor.
Guardian Gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evli çiftlerden üç çocuk istediğini, ancak Türkiye’nin bu konuda “çok Avrupalı bir sorunla karşı karşıya bulunduğu” yorumunda bulundu. Gazete, “Türkiye’nin nüfusundaki büyüme hız kaybetti ve doğurganlık oranı 1. Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük düzeyine indi. Aynı zamanda nüfusu yaşlanıyor” ifadelerini kullandığı geniş yer verdiği haberinde, nüfusun gittikçe yaşlandığına vurgu yaptı.
DOĞURGANLIK DÜŞÜYOR
Haberde Türkiye’nin 79.5 milyonla Almanya’dan sonra Avrupa’nın en büyük nüfusuna sahip olduğu, Avrupa’nın ortalama yaşı en düşük ülkeleri arasında yer aldığı ancak Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ülkede doğurganlık oranının 2016’da ilk kez 2,1’e gerilediği belirtildi.
DEMOGRAFİ DEĞİŞİYOR
Guardian, kentlerde kaydedilen keskin gerilemeye karşı mülteciler arasında ve kırsal toplumlarda doğum oranının hızlanmasını ise önümüzdeki 10 yılda ülkenin demografisinde potansiyel büyük değişikliklerin habercisi olarak değerlendiriyor.
“TÜRKİYE’NİN İKİLEMİ”
“Türkiye, hem Arap hem de Avrupalı komşularda da görülen bir ikilemle karşı karşıya” diyen gazete ayrıca, Türkiye’de büyük genç nüfusu için yeterli istihdam yaratılmaması durumunda bunun birçok Ortadoğu ülkesinde olduğu gibi işsizlik ve marjinalleşmeye yol açabileceği, diğer yandan da doğurganlıktaki gerilemeye çare bulunmazsa birçok Avrupa ülkesinin karşılaştığı, yaşlanan nüfus sorununun yaşanabileceği uyarısında bulundu. [Kaynak: Diriliş Postası]
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