Gümüşhane'de 12 kişi FETÖ'den tutuklandı

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin Gümüşhane yapılanmasını ortaya çıkarmaya yönelik operasyonda, terör örgütünün "Gümüşhane il imamı" olarak görevlendirilen bir kişi Samsun'da, il yapılanması içerisinde faaliyet gösteren bir kişi de Amasya'da yakalanarak Gümüşhane'ye getirildi.

Aynı soruşturma kapsamında örgütün üniversite öğrencilerine yönelik yapılanması içerisinde "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığı gerekçesiyle yakalanan ve adliyeye sevk edilen bir kişi, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'nin Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü içerisindeki yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada ise örgütün Gümüşhane'deki polis memurlarından sorumlu "imam yardımcısı" olarak görevlendirilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- 30 Emniyen mensubu hakkında işlem

Daha önce görevden uzaklaştırılmış 5'i rütbeli 30 emniyet mensubu hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Örgütün yazışma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin yakalanması için Gümüşhane merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, biri hakkındaki işlemler ise devam ediyor.

Diğer 16 emniyet mensubundan 14'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2'si ise çıkarıldıkları adli makamlarca yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest kaldı.

Öte yandan, FETÖ/PYD'nin Gümüşhane'deki askeri yapılanması içerisinde yer alan ve "ByLock" kullandığı tespit edilen bir şahsın evinde arama yapıldığı bildirildi.