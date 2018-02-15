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Divan Fevkani köyü teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in Divan Fevkani köyü ve 3 tepeyi terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Divan Fevkani köyü ve 3 tepeyi teröristlerden arındırdı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Divan Fevkani köyü ile köye hakim 3 tepeyi terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı.

Öğle saatlerine kadar Duraklı, Karri, Şerbanlı ve Şedya köyleri de teröristlerden temizlenmişti.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 41'i köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 17'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 62 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı ve Şedya köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye ve Divan Fevkani köyü ve ona hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

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