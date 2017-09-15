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Güney Kore, Kuzey Kore'den 6 dakika sonra 2 füze fırlattı

Kuzey Kore'nin bugün Japonya üzerinden geçen füzesinden 6 dakika sonra Güney Kore'nin de 2 adet Hyunmoo-2 füzesi fırlattığı aktarıldı.

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Kuzey Kore'nin bugün Japonya üzerinden geçen füzesinden 6 dakika sonra Güney Kore'nin de 2 adet Hyunmoo-2 füzesi fırlattığı aktarıldı.
 
Yonhap haber ajansına göre Güney Kore füzelerinden birinin Güney Çin Denizi'ne 250 kilometre mesafedeki simüle hedefi başarıyla vurduğu ifade edildi. 2. füzenin ise denize düştüğü kaydedildi.
 
Bölgeden gelen haberlere göre füzeler, henüz Kuzey Kore'nin füzeleri havadayken fırlatıldı.

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