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Eski Kuzey Koreli diplomattan ülkesi hakkında iddia : Kim'in günleri sayılı

Kuzey Kore'nin Londra Büyükelçiliğinin eski görevlisi Thae: -'Kim Jong-un'un günleri sayılı' - 'Direniş yavaş bir biçimde artıyor'

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Kuzey Kore'nin Londra Büyükelçiliğinde daha önce büyükelçi yardımcısı olarak görev yapan Thae Yong-ho, "Ülkede hoşnutsuzluğun arttığı lider Kim Jong-un'un günlerinin sayılı olduğunu" iddia etti.

Geçen yıl Güney Kore'ye sığınan eski diplomat Thae, başkent Seul'de düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'deki durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Thae, halk arasındaki konuşmalarda, ülke yönetimi hakkındaki hoşnutsuzluğun arttığının görüldüğünü söyledi.

Bu eleştirilerin düşük seviyede dile getirildiğini belirten Thae, buna karşın bunun birkaç sene öncesine göre düşünülemez olduğunu ifade etti. Thae, "Direniş yavaş bir biçimde artıyor." dedi.

Thae, halkın ülkede beslenme sıkıntısı çektiğini kaydederek, "Zorlu beslenme şartlarına karşı insanlar tepki gösteriyorlar. Buna karşın bir ayaklanma çağrısı ihtimali düşük ancak yine de Kim Jong-un'un günleri sayılıdır." diye konuştu.

Eski diplomat Thae, Kuzey Kore'deki komünist sistemin, ülke dışından daha fazla bilgi gelmesiyle çökertilebileceğini savundu. Thae, "Ülke halkı yasa dışı yollardan sokulan Güney Kore dizi ve filmleri sayesinde Güney Kore'nin zengin bir ülke olduğunu öğrendi. Bu yüzden okullarda artık Güney Kore'nin fakir bir ülke olduğu öğretilmiyor." ifadesini kullandı.

Son olarak Kuzey Kore'nin Londra Büyükelçiliğinde büyükelçi yardımcısı olarak görev yapan Thae Yong-ho, ağustos ayında eşi ve iki oğluyla Güney Kore'ye kaçmıştı. Son 20 yılda Kuzey Kore'den kaçan en üst düzey yetkili olan eski diplomat, Kuzey Kore'nin gerçeklerini anlatarak kendisini ülkesindeki vatandaşları kurtarmaya adadığını söylemişti.

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