Gürcistan Başbakanı Bahtadze: Rusya askeri birliklerini Gürcistan’dan geri çeksin

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze, başkent Tiflis’te Bakanlar Kurulu toplantısından önce düzenlendiği basın toplantısında Rusya ile Gürcistan arasında 2008 yılında gerçekleşen, Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

“2008 yılında ateşkes anlaşmasında verilen taahhütleri yerine getirin ve askeri birliklerinizi Gürcistan topraklarından geri çekin” diyen Bahtadze, 10 yıl önce Rusya Federasyonunun Gürcistan’a saldırdığı tarihte en trajik günün yaşandığını söyledi. Bahtadze, Rusya ile uluslararası ilişkilerin restorasyonunun Rusya'nın askeri güçlerini Gürcistan'dan çekmesi ile mümkün olacağını söyledi

Gürcistan Başbakanı Bahtadze, iki gün önce Ağustos savaşının yıldönümü dolayısıyla Gürcistan’a gelen, Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı Pavlo Rozenko’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek “Dost ülkeler ve uluslararası kurumlar ülkemize ve devlet değerlerimize desteklediklerini bir kez daha kanıtladılar” dedi.

Gürcistan ile Rusya arasında diplomatik ilişkiler 2008 yılında yaşanan savaşın ardından sonra ermişti.