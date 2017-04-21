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Güven: YSK ret gerekçesini bir iki gün içerisinde açıklayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruların reddine yönelik kararlarının gerekçesini bir iki gün içinde açıklayacaklarını bildirdi.

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Güven'e, YSK binasına gelişinde, CHP, HDP ve Vatan Partisinin halk oylamasının iptaline ilişkin başvurularının reddine yönelik kararın gerekçesinin ne zaman açıklanacağı soruldu.

Sadi Güven, gazetecilerin sorularına "Bir iki gün içinde." yanıtını verdi.

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