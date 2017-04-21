Güven: YSK ret gerekçesini bir iki gün içerisinde açıklayacak

Fenerbahçe'nin 'biletler tükendi' açıklaması taraftarları üzdü

Fenerbahçe Kulübü, yaptığı açıklamayla Galatasaray maçı için misafir takıma ayrılan biletleri İl Güvenlik Kururu kararı gereği ile kulüp tarafından satılma zorunluluğu olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada misafir takım biletlerinin satışa çıkmadan tükendiği bildirildi.