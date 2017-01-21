Güvenlik kontrol noktasında durmayan araca ateş açıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde, freni patlayan kamyonet, binanın etrafındaki bariyerlere çarptı. Kamyonetin durdurulması için havaya ateş eden polis, sürücüyü gözaltına aldı.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında emniyet güçlerinin "Dur" ihtarına uymayan kamyonetin freninin patlamasından dolayı duramadığı anlaşıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patlayan bir kamyonun bariyerlere kontrolsüz yaklaşması paniğe yol açmıştır. Polis ekipleri anında müdahale ederek kamyon güvenlik çemberine alınmıştır. Konunun terörle ilgili olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur."