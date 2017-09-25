Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikatta zırhlı araçlar, Hilal Taktiği çalıştı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül’de başlattığı tatbikat sürüyor. Öğle saatlerinde hareketlenen tatbikat alanında tank ve diğer zırhlı araçlar Hilal Taktiği çalıştı.
- İHA
TSK’nın, Türkiye’nin Irak sınırında bulunan Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında tank, obüs ve personel taşıyıcı zırhlı araçların katılımıyla başlattığı tatbikat 8’inci gününde devam ediyor. Sabah saatlerinde sessizliğini koruyan tatbikat alanı öğle saatlerinde hareketlendi. Daha önce iş makineleriyle hazırlanan mevzilerinden çıkan tank ve diğer zırhlı araçlar, boş bir alana gelerek manevra yaptı. Zırhlı araçlar, daha sonra ise aldıkları talimat doğrultusunda Hilal Taktiği çalıştı. Araçlar, yaklaşık 2 saat süren tatbikatın ardından mevzilerine döndü.
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