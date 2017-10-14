Habur'daki tatbikat 27. 27’nci gününde devam ediyor

Şırnak’ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tatbikat 27’nci gününde devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Habur Sınır Kapısı yakınlarında tır parkının karşısındaki alanda 18 Eylül’de başlatılan tatbikat devam ediyor. Tatbikatta, tanklar manevralar yaptı. Irak Silahlı Kuvvetlerinin de yer aldığı tatbikatta, Irak askerleri tank sürüş ve manevra eğitimi aldı. Manevra eğitimlerin ardından tanklar birliklerine geri döndü.