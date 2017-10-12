Habur'daki tatbikatta temsili düşman mevzileri böyle ele geçirildi

Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR Parkı karşısında 18 Eylül'de başlayan tatbikat 25´inci gününe girdi. Irak Özel Kuvvetleri'ne bağlı küçük bir birliğin de katıldığı tatbikatta askerler bugün, temsili düşman mevzisine yönelik operasyon yaptı. 2 koldan tek sıra halinde ulaşan askerler, sessizce mevziye yaklaştı. Mevzilerden askerlere tatbikat mermileri ile atış yapılmasıyla birlikte Irak ve Türk askerleri düşman mevzisine doğru koşmaya başladı. Mevzideki askerlerin etkisiz hale getirilip rehin alınmasına zırhlı muharebe araçları (ZMA) ve tanklar da destek verdi. Yaya intikal eden askerler, dönüş yolunu ZMA´lara binerek gerçekleştirdi. Tankların manevrası ile birlikte bugünkü tatbikat tamamlanmış oldu.