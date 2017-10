Hacan Can kimdir? Hasan Can haberleri Belediye başkanı olarak seçildiğinden beri Ümraniye'de büyük bir dönüşüme imza atan Hasan Can kimdir, nerelidir? Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can haberleri bu sayfada

0 x Ak Partili Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can 1953 Balıkesir'de doğmuştur. Can 1961'den bu yana da Belediye başkanlığını yaptığı Ümraniye'de ikamet etmektedir. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra Ankara Laborant Meslek Lisesi'nde öğretmenlik yapmıştır. Aynı yıllarda ikinci üniversite olarak ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde de öğrenim gören Hasan Can, yedek subaylık sonrasında ticarete atılmıştır. Gençlik yıllarından itibaren aktif siyaset içinde yer alan Can, Refah Partisi Ümraniye İlçe Başkanlığı ve İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. AKP İstanbul Teşkilatı'nda tanıtım ve medyayla ilişkilerden sorumlu kurucu il başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2004 yılı Yerel Seçimlerinde Ak Parti Ümraniye İlçesinden Belediye Başkanı seçilmiş ve halen görevine devam etmektedir. Can, evli ve iki çocuk babasıdır. Çok sayıda ödül aldı Hasan Can, görevde bulunduğu süre içerinde hem Ümraniye Belediyesi olarak hem de Başkan olara çok sayıda ödül aldı. Bu ödüllerden bazıları; -En iyi usta belediye başkanı ödülü -Kızılay Özel Hizmet Ödülü -Altın Karınca Belediyecilik Ödülü -Anadolu Yakası En İyi Belediye Ödülü -Türkiye çapında ilçe belediyeleri arasında birincilik ödülü Hasan Can'ın mesajı 400’ü aşkın kalıcı eserimize yenilerini ekleyeceğimiz projelerin temellerini attık. Düzenlediğimiz 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Uluslararası Çocuk ve Travma Sempozyumu ve İslam Ülkeleri Ekonomi Zirvesi büyük ilgi gördü. Ümraniye Belediyesi olarak bu iki organizasyonla da akademik dünyaya yeniden katkı sağlamış olduk. Bizler belediyeciliği klasik anlayışın ötesinde görüp, bu bilinçle hizmet üretmeye gayret gösteriyoruz. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan’ı geride bıraktık. Bizi bu yıl da bu güzel aya ve bayrama kavuşturan Rabbimize şükürler olsun. Bu mübarek aydan en iyi şekilde istifade etmeye gayret gösterdik. Kurduğumuz gönül sofralarıyla birlik olmanın, paylaşmanın hazzını yaşadık. Rabbim nice Ramazan’lara erişmeyi bizlere nasip etsin. Ülkemiz yoğun bir gündemi geride bıraktı. Yıllar önce millete yeni bir anayasa yapma sözü veren AK Parti, sözünü tutup gerekli çalışmayı yaparak MHP’nin de desteğiyle meclisten geçen taslağı millete götürdü. Ülkemizi 2023 ve 2071 hedeflerine taşıyacak olan; kalkınmanın, istikrarın devamını sağlayacak olan sistemi yüce milletimiz 16 Nisan’da sandık başına giderek oyladı. Milletimiz “Evet” kararıyla 14 yıldır süren güven, istikrar, kalkınma, huzur ve barışın arkasında durdu. Ortaya çıkan netice dirlik ve düzenimizi bozmak için her fırsatı değerlendiren içte ve dışta var olan tüm düşmanlarımıza büyük bir ders oldu. Bu ülkenin yürekli insanları 15 Temmuz’da olduğu gibi 16 Nisan’da da memleketine sahip çıktı. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’yle ülke olarak hedeflerimize daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. 21 Mayıs’ta AK Parti’nin dümenine geçen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle Yeni Türkiye’nin inşası için tüm kurum ve kuruluşlarımızla hep birlikte büyük bir azim ve kararlılıkla çalışacağız. Mazlum coğrafyaların umut ışığı ve hamisi olmaya devam edeceğiz. Bir grup şeref yoksunu vatan haini tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin üzerinden tam bir yıl geçti. 250 şehidimiz ve 2.193 gazimiz bu memleketin yarını için gözünü kırpmadan ya canını verdi ya da canını hiçe saydı. Onlar milletimizin bağrına saplanmaya çalışılan ihanet hançerini canlarını ortaya koyarak engellediler. Millet olarak onlara borcumuzu ödeyemeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünyaya bu hain darbe girişimini mutlaka anlatın” sözünden hareketle; Ümraniye Belediyesi olarak 15 Temmuz’un 1. yıl dönümünde 5 dilde yayınlanıp 6 ülkede dağıtılan, dünyadan ve ülkemizden birçok gazetecinin o geceye ilişkin görüşlerine yer verilen “Gazete 15 Temmuz”u hazırladık. Bu çalışmayla dünyaya o karanlık geceyi anlatmaya çalıştık. Ayrıca 14-15-16 Temmuz tarihlerinde düzenlediğimiz etkinliklerde şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle andık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleştirilen programa milyonlar akın etti. O gece olduğu gibi yine tek vücut olan bu aziz millet, tüm dünyaya büyük bir mesaj verdi. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Tarihinde kahramanlık destanından başka bir şey yazmamış olan bu asil millet, kutlu yürüyüşüne her zamankinden daha heyecanlı ve kararlı bir şekilde devam edecektir. 15 Temmuz 2016’yı unutmayacağız, unutturmayacağız! Bu ülkenin aydınlık geleceği için kahramanca çarpışıp şehit düşmüş kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Yepyeni bir sayıda daha görüşmeyi ümit ederek, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. YORUMLAR 0

