Hacılar Peygamber Efendimize koştu

Hacı olan Müslümanlar, Medine-i Münevvere’ye geçerek Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret ediyor. Kurban Bayramı’nın 3. gününden itibaren Mekke’den ayrılmaya başlayan ve Suudi yetkililerin 2 milyon 361 bin olarak açıkladığı hacıların büyük bir bölümü Medine’ye geçip Peygamber Efendimizin huzuruna koşuyor. Türkiye’den kutsal topraklara erken gelen hacı adaylarının, Mekke-i Mükerreme’ye gitmeden önce uğradıkları Mescid-i Nebevi, hacdan sonra dolup taşıyor. Hac için kutsal topraklara gelenlerin mutlaka ziyaret ettikleri Medine-i Münevvere’de müminler, 40 vakit namaz kılıyor. Peygamber Efendimizin kabrini büyük bir edeple ziyaret eden hacılar, binlerce Eshab-ı Kiram’ın kabrinin bulunduğu Cennetül Baki Kabristanı’nında Fatihalar okuyor. Hacılar, Medine’de vakit namazlarının hepsini Mescidi Nebevi’de kılarken, aynı zamanda 5-6 kilometrelik bir çember içerisinde yer alan Uhud Şehitliği, Kuba Mescidi, Hendek Savaşı’nın yapıldığı alandaki 7 mescitler gibi tarihi mekanları da ziyaret ediyor. Tarihi eser olarak dikkat çeken eser ise Osmanlı Sultanı Halife Abdülhamid Han’ın İstanbul’dan Medine’ye ulaşımı 1 haftaya indiren Hicaz Demiryolu’nun son durağı olan Medine Tren istasyonu da unutulmuyor.

HURMA ALIYORLAR

Peygamber Efendimizin rahatsız olmaması için tren raylarına keçe döşenen Medine’de bu istasyon tam anlamı ile değerlendirilemiyor. Hacılar müsait zamanlarında Medine’deki hurma bahçelerinde satış yapan Türk tüccarlardan uygun fiyatlarla Arabistan Yarımadasında yetişen Acve, Ambari, Mebrum, Sukkai gibi leziz hurmalardan alıyor.