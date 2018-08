Hacılara özel diyet mönü

Türk hacı adayları Mekke ve Medine’de her gün Diyanet’in mutfağında hazırlanan sıcak yemekler ile sağlıklı ve zinde tutuluyor. Terviye diye adlandırılan bugün otobüslerle 2 gün kalacakları Arafat’taki çadırlara nakledilecek olan 85 bin Türk hacı adayına, Mekke’de özel olarak hazırlanan 180 gram yaprak sarma, vakumlu torbada 7 adet lavaş ekmeği, hurma, vakumlu peynir ve zeytin ile helvadan oluşan 2 ayrı kutu kumanya dağıtılacak.

MALZEME TÜRKİYE’DEN

Her gün yaklaşık olarak 45 bin hacı adayı için Suudi Abdüljadayel Catering Tesislerinde 700 kişi ile sıcak yemek ve 17 bin ekmek üreten Ayniyat ve Servis Başkanlığı, günlük et kullanarak yemeklerini Türkiye standartlarında hazırlayıp 47 otele dağıtıyor. Başkan Yaşar Çapçı, Türkiye’den gelen diyetisyenlerin yaş ortalaması 60 olan hacıların bünyesine uygun menüyü belirlediklerini kaydederek “Çorbalarımız ve etli yemeklerimiz büyük takdir görüyor. Taze kesilmiş, şoklanmamış et kullanıyoruz. Malzemelerin büyük kısmı Türkiye’den geliyor. Bu yıl sabah kahvaltısı ile birlikte öğle kumanyasını da hazırlayıp hacılarımızın otellerine gönderiyoruz.

110 BİN KUMANYA

Arafat, Müzdelife Vakfeleri ve Mina için bu sene 2 kutu özel paketlenmiş, içerisinde yaprak sarması ve hurma ile helva da bulunan kumanyalardan 110 bin adet hazırlayacağız. Maksadımız hacı adaylarımızın kutsal topraklarda gıdalarını tam alarak ibadetlerini eksiksiz yerine getirmelerini sağlamaktır” dedi.