Hacılara özel diyet mönü
Diyanet tarafından her gün yapılan 45 bin kişilik sıcak yemek Mekke’de Türk hacı adaylarını sağlıklı ve zinde tutuyor. Türkiye’den getirilen yiyecekler için Yaş ortalaması 60 olan hacılara diyetisyenler özel mönü hazırlıyor.
Türk hacı adayları Mekke ve Medine’de her gün Diyanet’in mutfağında hazırlanan sıcak yemekler ile sağlıklı ve zinde tutuluyor. Terviye diye adlandırılan bugün otobüslerle 2 gün kalacakları Arafat’taki çadırlara nakledilecek olan 85 bin Türk hacı adayına, Mekke’de özel olarak hazırlanan 180 gram yaprak sarma, vakumlu torbada 7 adet lavaş ekmeği, hurma, vakumlu peynir ve zeytin ile helvadan oluşan 2 ayrı kutu kumanya dağıtılacak.
MALZEME TÜRKİYE’DEN
Her gün yaklaşık olarak 45 bin hacı adayı için Suudi Abdüljadayel Catering Tesislerinde 700 kişi ile sıcak yemek ve 17 bin ekmek üreten Ayniyat ve Servis Başkanlığı, günlük et kullanarak yemeklerini Türkiye standartlarında hazırlayıp 47 otele dağıtıyor. Başkan Yaşar Çapçı, Türkiye’den gelen diyetisyenlerin yaş ortalaması 60 olan hacıların bünyesine uygun menüyü belirlediklerini kaydederek “Çorbalarımız ve etli yemeklerimiz büyük takdir görüyor. Taze kesilmiş, şoklanmamış et kullanıyoruz. Malzemelerin büyük kısmı Türkiye’den geliyor. Bu yıl sabah kahvaltısı ile birlikte öğle kumanyasını da hazırlayıp hacılarımızın otellerine gönderiyoruz.
110 BİN KUMANYA
Arafat, Müzdelife Vakfeleri ve Mina için bu sene 2 kutu özel paketlenmiş, içerisinde yaprak sarması ve hurma ile helva da bulunan kumanyalardan 110 bin adet hazırlayacağız. Maksadımız hacı adaylarımızın kutsal topraklarda gıdalarını tam alarak ibadetlerini eksiksiz yerine getirmelerini sağlamaktır” dedi.
Mekke’de yerli ve milli ürün
Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Ayniyat ve İaşe Ekip Başkanı Yaşar Çapçı, hacı adayları için hazırladıkları yemeklerde yerli ve milli ürünler kullanmaya dikkat ettiklerini söyledi. Çapçı “Türkiye’den getirdiğimiz, aşçılar ve diyetisyenlerle yemeklerimizi pişirerek sağlıklı bir şekilde hacı adaylarımıza sunuyoruz. Yaklaşık 43 bin hacımıza, 47 otelimizde 420 personelle kahvaltı, öğlen kumanyası ve akşam yemeği hizmet veriyoruz. Yerli ve milli ürün kullanmaya dikkat ediyoruz.. Türkiye’den yiyeceklerin yüzde 80’inie yakını getirerek yerli ve milli ürün kullandık. Sadece günlük olarak tüketilen kırmızı ve beyaz eti buradan temin ediyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü.
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