Hacker tatil yapmaz Telefon, dizüstü bilgisayar ve diğer akıllı cihazlardaki bilgilerin insanlar tatildeyken evde olduğundan çok daha fazla gizlilik ihlaline uğrama riski taşıdığı bu nedenle tatilcilerin seyahatleri sırasında cihazları için alacakları güvenlik önlemlerinin kritik önem taşıdığı belirtildi.