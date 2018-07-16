Hacker tatil yapmaz
Telefon, dizüstü bilgisayar ve diğer akıllı cihazlardaki bilgilerin insanlar tatildeyken evde olduğundan çok daha fazla gizlilik ihlaline uğrama riski taşıdığı bu nedenle tatilcilerin seyahatleri sırasında cihazları için alacakları güvenlik önlemlerinin kritik önem taşıdığı belirtildi.
Bilişim uzmanı Alev Akkoyunlu, tatilcilere seyahatlerinin hacker saldırısı ve siber risklerden uzak geçmesi için beş öneride bulundu. Akkoyunlu konuyla ilgili alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:
-Seyahat uygulamalarını güvenli kaynaklardan indirin.
-Bluetooth’tan sadece çok gerekli anlarda faydalanın.
-Çevrenizdeki Wi-Fi ağlarının bir tuzak olmadığından emin olun.
-VPN kullanın ve girdiğiniz sitelerde HTTPS sertifikası olmasına dikkat edin.
-Cihazınızdaki lokasyon takibi özelliğini her zaman açık tutmayın.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.