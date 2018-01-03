Hakan Atilla kimdir, neden suçlu bulundu? ABD’de Hakan Atilla kararı

Hakan Atilla kimdir, neden suçlu bulundu? ABD’de süren Hakan Atilla davasında karar açıklandı. Sonucu merakla beklenen davadan çıkacak Hakan Atilla kararı uzun süredir bekleniyordu. ABD'nin New York’ta kentinde 11 günlük Noel tatilinden sonra yeniden başlayan davada Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın eşi Burçin Atilla da ilk defa duruşmaya katıldı. Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD'nin New York kentinde tutuklanmıştı.

ABD'nin New York’ta kentinde 11 günlük Noel tatilinden sonra yeniden başlayan davada Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın eşi Burçin Atilla da ilk defa duruşmaya katıldı. Jüri üyelerinin Berman'a bir not ilettiği ve notta "Hakan Atilla hakkındaki tüm suçlarda değil de bazı suçlarda hemfikir olursak ne yapmalıyız" diye sordukları belirtildi. Yargıç Berman, jüri üyelerinin tüm suçlamalarla ilgili karar verdiğini duyurdu. Atilla, 5 suçtan dolayı suçlu bulunurken, para aklamadan ise suçsuz bulundu.

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD'nin New York kentinde tutuklanmıştı. ABD'nin İran'a olan yaptırımlarını delmek ve bankacılık sahtekarlığı yaptığı gerekçesiyle FBI tarafından gözaltına alınan Mehmet Hakan Atilla, aynı gün hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklanmıştı. Rıza Zarrab'ın davasıyla bağlantılı olarak tutuklanan Mehmet Hakan Atilla, tutuklanmasının ardından Rıza Zarrab'ın da yattığı Manhattan'daki cezaevine konulmuştu.

Hakkında 50 yıla kadar hapis cezası ve 2 milyon dolar para cezası istenen Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Sarraf'a İran'a yönelik yaptırımları delmekte yardım etmekle suçlanıyor. İddianamede Atilla'ya yöneltilen suçlamalar ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurma, bankacılık sisteminde sahtekarlik yapma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, kara para aklama, kara para aklamak için kumpas kurma olarak sıralanıyor. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde görülen davanın adı daha önce "ABD Sarraf'a karşı" idi. Sarraf'ın itirafçı olması üzerine dava adı "ABD Atilla'ya karşı" olarak değiştirildi. Rıza Sarraf'ın suçunu itiraf ederek tanık koltuğuna oturması üzerine, Atilla davanın tek sanığı konumuna geldi.

47 yaşındaki Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladığı eğitiminin ardından 22 yıl önce Halkbank'da çalışmaya başladı. Atilla, 2011'den bu yana Halkbank'ta Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Sarraf'ın avukatları, davada kilit bir isim olan Atilla'nın Sarraf'a yaptırımları delme konusunda yol gösteren isimlerden biri olduğunu öne sürüyor. İddialara göre, Sarraf tarafından yönetilen şebeke, ABD ambargosu altındaki İran petrolünün Türkiye'ye satışından elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve çok sayıda banka transferi aracılığıyla uluslararası piyasalara aktarılmasını sağlıyordu. Bu karmaşık işlemler yoluyla paranın Amerikan bankalarının takibine takılması engelleniyordu. Sarraf'ın rüşvet verdiği iddia edilen Atilla'nın sahte belge düzenleme gibi konularda İranlı işadamına yardımcı olduğu öne sürülüyor. Atilla, bu dava kapsamında ABD yargısının peşine düştüğü tek Türk banka yöneticisi değil. Eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve eski Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan'ın da yakalanması isteniyor. Davada eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında da yakalama kararı bulunuyor.