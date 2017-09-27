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Hakkari Şemdinli'de 5 terörist daha etkisi hale getirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Serabatin bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyonlar kapsamında İHA’ların tespit ettiği 5 PKK’lı hava harekatıyla daha öldürüldü.

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Valilikten yapılan açıklamada, Sarebatin Tepe bölgesinde operasyonların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadalere yer verildi:

"Operasyonlar neticesinde İHA ile tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Bununla birlikte Sarebatin Tepe bölgesinde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu sayısı toplam 12 olmuştur. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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1 isi27.09.2017 20:48
Geberin köpekler aferin İHA,siha ve ekibi maşallah.
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