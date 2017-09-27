Hakkari Şemdinli'de 5 terörist daha etkisi hale getirildi Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Serabatin bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyonlar kapsamında İHA’ların tespit ettiği 5 PKK’lı hava harekatıyla daha öldürüldü.