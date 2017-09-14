Hakkari Valiliği: Baro başkanlarının SİHA'larla ilgili açıklamaları gerçekle bağdaşmıyor

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, Van Baro Başkanı Murat Timur ve Hakkari Baro Başkanı Serdar Işık'ın, "Hakkari Valisi ile yaptığımız görüşmede yaşamını yitiren Mehmet Temel, İbrahim Sak, Musa Tarhan ve İsmail Aydın'ın aslında birer sivil vatandaş olduklarını ve o gün 'Kanireş' olarak tabir edilen mevkide piknik amacıyla bulundukları yönünde bir izlenim edindik. Çok kısa bir tarihte raporlarımızı basın aracılığıyla kamuoyuna açıklayacağız." şeklinde basın açıklaması yaparak, Vali Toprak'ın adını kullandıkları ve gerçekle bağdaşmayacak ifadelerde bulundukları belirtildi.

Özmen, Timur ve Işık ile Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu üyelerinden Neşet Girasun ve Nahit Eren'in, 11 Eylül'de valilikten randevu talebinde bulundukları ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimizin kapısının herkese açık olması ve şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde valilik makamında görüşme gerçekleşmiştir. 1 Eylül 2017 Cuma günü valiliğimiz resmi sitesinde yapmış olduğumuz '2017/285' sayılı basın açıklaması doğrultusunda kendilerine bilgi verilmiş olup, yapılan görüşmede, bölücü terör örgütü iş birlikçileri Mehmet Temel (vefat etti), İbrahim Sak (tutuklu), Musa Tarhan (tutuklu) ve İsmail Aydın'ın (hastanede gözetim altında) ilimiz merkez Oğul Köyü Kanireş çeşmesi bölgesinde piknik yaptıkları izlemini doğuracak herhangi bir ifade kesinlikle kullanılmamıştır.

Bu konu hakkında 2017/285 numaralı basın açıklamamızla çelişecek ve valiliğimizi şahit göstererek verilecek beyanatların veya hazırlanacak raporların gerçekle ve Hakkari Valiliği ile bir ilgisi bulunmamaktadır."