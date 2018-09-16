Hakkari'de 1'i kadın 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Hakkari merkez kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık veren 1'i kadın 2 terörist öldürüldü.
- İHA
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "14 Eylül 2018 günü düzenlenen hava harekatı ile 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği merkez Kavaklı köyü Çobandağı bölgesinde 16 Eylül 2018 günü Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Timleri tarafından icra edilen operasyonda tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubunun 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1’i kadın olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Hava harekatı ile birlikte aynı bölgede devam eden operasyonlar neticesinde son üç günde toplamda 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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